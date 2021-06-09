Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 42. kilometresindeki Kirazpınar bağlantı yolu köprüsünde banketlerin (emniyet şeritleri) bulunduğu alanlarda köprü ayak imalatları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde emniyet şeritleri trafiğe kapatılarak, ulaşım mevcut 3 şeritten sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 31-38. kilometrelerinde asfalt onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönünde bant aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Sakarya-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi tünellerinin Sakarya yönündeki tüplerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşıma Bozüyük yönündeki diğer tüplerden iki yönlü izin veriliyor.

Düzce-Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Milas-Yatağan yolunun 32-37. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Yozgat-Alaca-Çorum yolunun 11-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 5-6. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 44. kilometresindeki Geçilmez Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Bugün saat 17.00'ye kadar tünelde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Susuz-Göle yolunun 6-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal