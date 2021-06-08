Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli-Sakarya yolunun 5. kilometresinde sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım yan yoldan sürdürülüyor.

Milas-Yatağan yolunun 32-37. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bozkır-Hadim yolunun 17-30. kilometrelerinde Bozkır Barajı'nın su tutması ve yolun su altında kalması sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Sivrihisar-Polatlı-Ankara yolunun 21-23. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Ankara-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Sivrihisar-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerindeki yol yapımı ve üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir-İvrindi yolunun 8-12. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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