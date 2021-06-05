Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi tünellerinin Sakarya yönündeki tüpleri yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı, Bozüyük yönündeki diğer tüpten çift yönlü sağlanıyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 5. kilometresindeki sanat yapısı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım yan yollardan sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 5-6. kilometrelerindeki köprü onarım çalışmaları dolayısıyla ayrım kolu trafiğe kapatılırken, Ankara ve Konya istikametinde ulaşım Polis Akademisi Kavşağı'ndan gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41. kilometrelerindeki (Akçaabat Yıldızlı Mevkii) yol yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım, İspir-İkizdere yolunun 24-25. kilometreleri, Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometreleri ve Akşehir-Yunak yolunun 50-57. kilometrelerindeki yol yapım, Bartın-Kurucaşile yolunun 23-25. kilometrelerindeki (Bartın Çevre Yolu) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Niğde yolunun 36-43. kilometrelerindeki yol yapım ve üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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