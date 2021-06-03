Kara yollarında durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-FSM Köprüsü kesimlerinde, viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Elvankent istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 3-11. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalat çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun İzmir-Ankara istikameti 7-15. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım Ankara-İzmir yönünden iki yönlü sürdürülüyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü yapılıyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Turgutlu-Salihli-Uşak yolunun 46-47. kilometrelerinde üst geçit genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yoldan gerçekleştiriliyor.

Isparta-Antalya yolunun 13-14. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Isparta yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Kendisini WhatsApp'tan uyaran hakime 'Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın' diyen memur sürüldü
Kendisini WhatsApp'tan uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" diyen memur sürüldü
İstanbul'da hafta sonu seçim heyecanı; 14 mahalle yeni muhtarını seçecek
İstanbul'da hafta sonu seçim heyecanı; 14 mahalle yeni muhtarını seçecek
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Sedat Peker Ziya Selçuk Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Gervinho Enes Ünal Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kara yollarında durum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 08:37:42. #1.16#

title