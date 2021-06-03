Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-FSM Köprüsü kesimlerinde, viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Elvankent istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 3-11. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalat çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun İzmir-Ankara istikameti 7-15. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım Ankara-İzmir yönünden iki yönlü sürdürülüyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü yapılıyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Turgutlu-Salihli-Uşak yolunun 46-47. kilometrelerinde üst geçit genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yoldan gerçekleştiriliyor.

Isparta-Antalya yolunun 13-14. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Isparta yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır