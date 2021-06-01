Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 34-37. kilometrelerinde bakım onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Kavacık-Çamlık kavşaklarında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarındaki altgeçit çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 5. kilometresinde sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım yan yoldan gerçekleştiriliyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 5-6. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Saraykent-Akdağmadeni-Yıldızeli yolunun 41-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Afyon-Sivrihisar yolunun 30-31. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Afyon ve Eskişehir istikametleri trafiğe kapatılırken, ulaşım Eskişehir-Sivrihisar-Polatlı yolundan (sanayi kavşağı) sağlanıyor.

Boyalıca-İznik yolunun 7-24. kilometreleri, yol yapım çalışmaları nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif güzergah olarak İznik-Gemlik yolundan gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 8-35. kilometrelerinde Arhavi, Esenkıyı, Kopmuş, Liman, Selimiye, Kemalpaşa, Üçkardeşler-1, Üçkardeşler-2, Sarp-1, Sarp-2 ve Sarp-3 tünellerinin elektronik ve kamera sistemleri bakım onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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