Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu yolunun 38-41. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından yapılıyor.

Akhisar-Manisa yolunun 49. kilometresinde Zeytinliova mevkisinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden tek şerit olarak sağlanıyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 46-49, Tokat-Sivas yolunun (Tokat Çevre yolu) 17-18, Of-Çaykara yolunun 10-26, Akşehir-Yunak yolunun 50-57, Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yenişehir-İnegöl yolunun 24-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Alanyurt Mahallesi kesiminde yol trafiğe kapatılacak. Burada ulaşım servis yolundan sağlanacak.

Çekerek Çevre yolunun 17-22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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