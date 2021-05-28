Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalatı çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Çeşme-İzmir Otoyolu'nun İzmir istikametinde (Güzelbahçe-Marina kesimi) orta refüj aydınlatma lambaları bakım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun sol şeridi trafiğe kapatılarak, sürücüler sağ ve orta şeritlere yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Elvankent istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Yalova Ayrımı-Yenişehir kavşakları 2-7. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Ankara-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü yapılıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları İzmir istikameti 3-11. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşım otoyolun İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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