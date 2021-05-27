Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-FSM Köprüsü kesimlerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şeritlerde daraltmaya gidiliyor.

Boyalıca-İznik yolunun 7-24. kilometreleri yapım çalışmaları sebebiyle iki yönlü trafiğe kapatılırken, ulaşım İznik-Gemlik yolundan sağlanıyor.

Çeşme-İzmir Otoyolu'nun İzmir istikametinde (Güzelbahçe ve Marina arası) aydınlatma lambaları bakım çalışması dolayısıyla sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sağ ve orta şeritten sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerindeki heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Kilis yolunun 8-12. kilometrelerindeki (Kalyoncu Üniversitesi mevkisi) köprülü kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tosya-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çayeli-Arhavi yolunun 30. kilometresindeki Kıyıcık Tüneli'nde elektronik ve kamera sistemlerinin bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım 08.00-17.00 saatlerinde tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerindeki tünel çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Altınyaka-Kumluca yolunun 68-69. kilometrelerindeki heyelan ve çökmeler nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık