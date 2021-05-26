Kara yollarında durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 3-11. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Otoyolun İzmir istikametinde bant aktarımı yapıldığından, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Esenyurt-Hadımköy kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu sebeple otoyolun kuzey yol platformu (Edirne istikameti) ile Avcılar-Hadımköy kavşakları trafiğe kapatılacak. Söz konusu kesimde sürücüler iki alternatifli olarak Avcılar Kavşağı'ndan D-100 Devlet yoluna ve Esenyurt gişelerinden yan yola yönlendirilerek, Hadımköy Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek. Çalışma her gün 22.00-06.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Çerkezköy-Kınalı kavşakları 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım İstanbul yönünde tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Çekerek çevre yolunun 17-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sanat yapısı imalatları devam ediyor. Bu sebeple yolun sağ tarafı kapatılarak, ulaşıma sol şeritten izin veriliyor.

Düzce-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Sinop-Boyabat yolunun 0-23. kilometrelerinde çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hekimhan-Hasançelebi yolunun 14-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Hasançelebi şehir geçişinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 64-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Arpaçay-Doğruyol yolunun 34-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü
Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü
İstanbul'da sabah namazı dönüşünde korku dolu anlar! Önüne geleni bıçakladı
İstanbul'da sabah namazı dönüşünde korku dolu anlar! Önüne geleni bıçakladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Derya Yanık Meral Akşener Volkan Bozkır Süleyman Soylu
Magazin Murat Boz Demet Evgar Şevval Şahin Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kara yollarında durum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 09:11:59. #1.16#

title