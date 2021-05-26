Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 3-11. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Otoyolun İzmir istikametinde bant aktarımı yapıldığından, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Esenyurt-Hadımköy kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu sebeple otoyolun kuzey yol platformu (Edirne istikameti) ile Avcılar-Hadımköy kavşakları trafiğe kapatılacak. Söz konusu kesimde sürücüler iki alternatifli olarak Avcılar Kavşağı'ndan D-100 Devlet yoluna ve Esenyurt gişelerinden yan yola yönlendirilerek, Hadımköy Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek. Çalışma her gün 22.00-06.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Çerkezköy-Kınalı kavşakları 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım İstanbul yönünde tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Çekerek çevre yolunun 17-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sanat yapısı imalatları devam ediyor. Bu sebeple yolun sağ tarafı kapatılarak, ulaşıma sol şeritten izin veriliyor.

Düzce-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Sinop-Boyabat yolunun 0-23. kilometrelerinde çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hekimhan-Hasançelebi yolunun 14-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Hasançelebi şehir geçişinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 64-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Arpaçay-Doğruyol yolunun 34-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya