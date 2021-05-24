Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Elvankent istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Gelibolu-Eceabat yolunun 0-1. kilometrelerinde (Kilye Kavşağı) yapım çalışması dolayısıyla Eceabat yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Gelibolu istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Sivas-Ulaş-Kangal yolunun 5-11, Osmaniye-Nurdağı yolunun 46-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tosya-Osmancık yolunun 3-5. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 52-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Torbalı-Selçuk yolunun 22-25. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı