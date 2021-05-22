Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya Kavşağı 5-6'ncı kilometreleri arasındaki köprü onarım çalışmaları nedeniyle ayrım kolu trafiğe kapatılarak Ankara ve Konya istikametinde ulaşım Polis Akademisi Kavşağı'ndan sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Yalova-Yenişehir Kavşağı 2-7'nci kilometreleri arasında üstyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir- Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 5'inci kilometresinde sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım yan yoldan yapılıyor.

Milas-Yatağan yolunun 32-37'nci kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Merzifon-Havza yolunun 38-42'nci kilometreleri arasında kavşak ve yan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yıldızeli-Sivas Ayrımı-Direkli-Bedirli yolunun 17-19'uncu kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-2'nci kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle Korkuteli yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Korkuteli-Kızılkaya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 5-9'uncu kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45'inci kilometresinde bulunan Akyazı Tünelinin Akçaabat-Trabzon yönündeki güney tüpünde yapılacak elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00'de tünel trafiğe kapatılarak ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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