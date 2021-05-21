Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Elvankent istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Esenyurt-Hadımköy kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle kuzey yol platformu (Edirne istikameti), Avcılar-Hadımköy kavşakları trafiğe kapatılacak. Söz konusu kesimde sürücüler iki alternatifli olarak Avcılar Kavşağı'ndan D-100 Devlet yoluna ve Esenyurt gişelerinden yan yola yönlendirilerek, Hadımköy Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştirebilecek. Çalışma her gün 22.00-06.00 saatlerinde yapılacak.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalatı çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları İstanbul istikametinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım iki şeritten sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları İzmir istikametinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

Gelibolu-Eceabat yolunun Kilye Kavşağı'nda yapım çalışması dolayısıyla Eceabat yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma Gelibolu yönünden iki yönlü izin veriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 34-40. kilometrelerinde (Başçeşme-Bozkurt kesimi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 22-23. kilometrelerinde köprü çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 54. kilometresindeki Arıdurak Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle Giresun-Tirebolu yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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