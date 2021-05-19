Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Piraziz-Giresun Tirebolu yolunun 44. kilometresindeki Geçilmez Tüneli'nde yapılan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım 21 Mayıs'a kadar tek şeritten ve kontrollü gerçekleştirilecek.

Bursa Çevre Otoyolu Yalova ayrımı-Yenişehir kavşakları 2-7. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Ankara-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım, Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresinde Karayar Tüneli'nde bakım onarım, Adıyaman-Feribot İskelesi yolunun 53-59. kilometreleri ile Akşehir-Yunak yolunun 50-57. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Merzifon-Havza yolunun 3-4. kilometrelerindeki Badal Tüneli giriş-çıkış kavşaklarına ait imalatlar nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması sebebiyle ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karamanlı-Burdur yolunun 5-20. kilometresinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Emet-Simav yolunun 26-38. kilometresinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal