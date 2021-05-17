Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 34-46. kilometrelerinde Kirazpınar Üst Geçit Köprüsü'nün yıkımı gerçekleştirilecek. Bu sebeple söz konusu kavşaklar arasında ulaşım iki yönlü trafiğe kapatılarak sürücüler D-100 yoluna yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan yoldan kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerindeki köprü yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Turgutlu-Salihli-Uşak yolunun 46-47. kilometrelerindeki (Ankara istikameti) üst geçit onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım yan yoldan sürdürülüyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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