Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 232-239. kilometreleri arasında TMA tabakası serimi çalışmaları yapılacağından güney taşıma yolunda gerçekleştirilecek çalışmalar esnasında, trafik akışı kuzey taşıma yolundan belirtilen kilometre aralığında iki yönlü sağlanacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Soma-Kırkağaç kavşaklarında bakım-onarım çalışması yapılacak olup çalışma programına göre önce İstanbul istikametinde, daha sonra da İzmir istikametinde bant aktarma yapılacağından ulaşım iki yönlü gerçekleştirilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Gemlik Serbest Bölge kavşaklarındaki bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma İzmir istikametinden iki yönlü izin verilecek.

İstanbul-Kocaeli yolunun 56. kilometresinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak olup çalışmalar sırasında her iki yönde de ulaşım çalışma durumuna göre yan yol ve toplayıcı yollara aktarılacak.

Denizli-Çardak yolunun 34-40. kilometrelerinde (Başçeşme-Bozkurt arası) bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak ulaşım diğer banttan çift yönlü sağlanıyor.

Yıldızeli-Sivas ayrımı-Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 17-19. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım 1200 metrelik servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 64-67. kilometrelerindeki yol yapım, Alaplı-Yığılca yolunun 18-19. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerinde yol yapım ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon Gümüşhane yolunun (Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane) 0-11. kilometrelerinde yapılacak olan yol şevi temizlik çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır