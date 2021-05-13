Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33-34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde, Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerinde, İspir-ikizdere yolunun 6-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Merzifon-Havza yolunun 3-4. kilometrelerindeki Badal Tüneli giriş-çıkış kavşaklarına ait imalatlar, Çekerek-Aydıncık yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde heyelan ıslahı sebebiyle ulaşıma Mesudiye istikametinde tek şeritten izin veriliyor.

İzmit-Sakarya yolundaki Sarıdere Köprüsü'nde bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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