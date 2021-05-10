Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Adapazarı-Kaynarca yolunun 27-28. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları isteniyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derz yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Merzifon-Havza yolunun 3-4. kilometrelerindeki Badal Tüneli giriş-çıkış kavşaklarına ait imalatlar sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 53. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sivas-Ulaş-Kangal yolunun 5-6. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya