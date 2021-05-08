Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke, Batı Hereke, Batı İzmit ve Doğu İzmit kavşaklarına araç giriş ve çıkışları Kocaeli Valiliğince 17 Mayıs saat 05.00'e kadar kapatıldı.

Turgutlu-Salihli-Uşak yolunun 45-48. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Mersin-Adana yolunun 25-26. kilometrelerindeki (Tarsus Şehir Hastanesi mevkisi) kavşak çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapımı, Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-37. kilometrelerinde bölünmüş yol, Bartın-Kurucaşile yolunun 23-25. kilometrelerinde (Bartın çevre yolu) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çekerek-Aydıncık yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım