Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 12. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle bir şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke, Batı Hereke, Batı İzmit ve Doğu İzmit kavşaklarında araç giriş ve çıkışları Kocaeli Valiliğinin kararıyla 17 Mayıs saat 05.00'e kadar kapatıldı.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma her iki yönden kontrollü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yoldan kontrollü yapılıyor.

İzmir-Ankara yolunun 7. kilometresinde (Nilüfer Kavşağı) genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle viyadüğün bir bölümü trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Adana-Osmaniye yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çekerek çevre yolunun 17-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun (Soğanlı Geçidi) 63. kilometresindeki heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bu bölgede ulaşım 48-65. kilometrelerdeki servis yolundan tek şerit halinde kontrollü sürdürülüyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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