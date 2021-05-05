Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalat çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Başakşehir Şehir Hastanesi bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle Arnavutköy-TEM geçişi sol taşıma yönü trafiğe kapatılırken, sürücüler sağ taşıma istikametine yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 5-6. kilometrelerindeki ayrım kolunda köprü onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun ayrım kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara ve Konya istikametinde Polis Akademisi Kavşağı'ndan sürdürülüyor.

Aydın-Denizli yolunun 24-26. kilometrelerinde otoyol ve viyadük yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve diğer yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33, Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 13-20, Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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