Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 232-242. kilometrelerinde TMA (taş mastik asfalt) tabakası serimi çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar 6 etapta tamamlanacak. Birinci etap kapsamında 10 Mayıs'a kadar sürecek kuzey taşıma yolundaki çalışmalar nedeniyle trafik akışı güney taşıma yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Mudanya Kavşağı'nda bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Saray-Subaşı yolunun 42-43. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

İzmir-Ankara yolunun 7. kilometresinde (Nilüfer Kavşağı) genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle viyadüğün bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Emet-Tavşanlı yolunun 5. kilometresinde sağ şerit İlçe Sağlık Kurulu kararı kapsamında Tavşanlı Belediyesi tarafından kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşıma eski yoldan izin veriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Adana-Osmaniye yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Çekerek-Aydıncık yolunun 25-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Merzifon-Havza yolunun 3-4. kilometrelerinde Badal Tüneli'nin giriş ve çıkış kavşaklarına ait imalatlar dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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