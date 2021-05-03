Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke, Batı Hereke, Batı İzmit ve Doğu İzmit kavşaklarında araç giriş ve çıkışları Kocaeli Valiliğinin kararıyla 17 Mayıs saat 05.00'e kadar kapatıldı.

Karasu-Akyazı kavşaklarının 232-242. kilometrelerinde kuzey taşıma yolundaki çalışmalar nedeniyle trafik akışı güney taşıma yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Kahramanmaraş-Göksun yolundaki tünellerde 08.00-18.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Yenicekale-Andırın yolundan devam ediyor.

Merzifon-Havza yolunun 3-4. kilometrelerindeki Badal Tüneli giriş-çıkış kavşaklarına ait imalatlar nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması sebebiyle ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 38. kilometresindeki yapım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Keşap-Giresun yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 0-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çankırı-Ankara yolunun 8-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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