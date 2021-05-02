Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke, Batı Hereke, Batı İzmit ve Doğu İzmit kavşakları giriş ve çıkışları Kocaeli Valiliğince 17 Mayıs saat 05.00'e kadar trafiğe kapatıldı.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 5-6. kilometreleri ayrım kolundaki köprü onarım çalışmaları nedeniyle ayrım kolu trafiğe kapatılarak Ankara ve Konya istikametinde ulaşım Polis Akademisi Kavşağı'ndan sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Gemlik Serbest Bölge kavşaklarında bakım onarım çalışması yapıldığından İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi -Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derz yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Turgutlu-Salihli-Uşak yolunun 46-47. kilometrelerinde (Ankara istikameti) üst geçit genleşme derz onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım yan yoldan sağlanıyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 71. kilometresindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından, Kastamonu-Ilgaz istikametindeki sağ tüp girişinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 45-47. kilometrelerinde (Bafra şehir geçişi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize yolunun 48-49. kilometrelerinde Pazar Tünellerinde (Kuzey ve Güney tüplerinde) yapılacak bakım onarım çalışmaları sebebiyle 10 Mayıs'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin verilecek.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 29-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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