Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke, Batı Hereke, Batı İzmit ve Doğu İzmit kavşakları giriş ve çıkışları Kocaeli Valiliğince 17 Mayıs saat 05.00'e kadar trafiğe kapatıldı.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 5-6. kilometreleri ayrım kolundaki köprü onarım çalışmaları nedeniyle ayrım kolu trafiğe kapatılarak Ankara ve Konya istikametinde ulaşım Polis Akademisi Kavşağı'ndan sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Gemlik Serbest Bölge kavşaklarında bakım onarım çalışması yapıldığından İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Harmancık-Tavşanlı-Kütahya yolunun 64-66. kilometrelerinde altgeçit ve kavşak düzenlenme çalışması sebebiyle yolun sağ tarafı trafiğe kapatılarak ulaşım servis yoluna (Dumlupınar Üniversitesi önü) yönlendiriliyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 17-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kahramanmaraş-Göksun yolu üzerinde bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma 46-86 K.K.No'lu il yolundan izin verilecek.

Merzifon-Havza yolunun 38-42. kilometrelerinde (Meray Köprülü Kavşağı) kavşak ve yan yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33-34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 6-8. kilometrelerinde iksa duvarındaki yıkılma tehlikesi sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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