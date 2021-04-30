Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Gemlik Serbest Bölge kavşaklarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmit-Kandıra yolunun Yeni Başiskele (Sarıdere) Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları kapsamında köprü yaklaşımlarında zemin iyileştirme çalışmaları yapılıyor. 4 etap halinde yürütülen çalışmanın 3'üncü etabının bugün başlaması ve 17 günde tamamlanması planlanıyor.

Denizli-Çardak yolunun 34-41. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 71. kilometresindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin temizlik, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Kastamonu-Ilgaz istikametindeki sağ tüp girişinde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

Sinop-Boyabat yolunun 0-23. kilometrelerinde çatlak onarımı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Isparta-Antalya yolunun 13-15. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Isparta yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 38. kilometresindeki (Keşap şehir girişi) yapım çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Keşap-Giresun yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 11-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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