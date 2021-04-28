Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Mudanya Kavşağı'nda bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 5-6. kilometrelerinde köprü onarım çalışmaları sebebiyle ayrım kolu trafiğe kapatıldı. Otoyolun Ankara ve Konya istikametinde ulaşım Polis Akademisi Kavşağı'ndan gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması nedeniyle ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü sürdürülüyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 71. kilometresindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple tünelin Kastamonu-Ilgaz istikametindeki sağ tüpü girişinde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşıma Mesudiye istikametinde tek şeritten izin veriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönde sağ şeritten tek yönlü sürdürülüyor.

Subaşı-Çatalca-Büyükçekmece yolunun 22. kilometresinde K2 kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım