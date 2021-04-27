Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Sakarya yolunun 19-20. kilometrelerinde drenaj çalışmaları nedeniyle araç alt geçidi ve bağlantı yolları trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İzmit ve Sakarya yönlerindeki kavşaklardan sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 16. kilometresinde (Belen Taş Ocağı mevkisi) patlatmalı yapım çalışması sebebiyle 13.00-13.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerinde tünel yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivas-Ulaş-Kangal yolunun 5-6. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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