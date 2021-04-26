Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 5-6. kilometrelerindeki ayrım kolu, köprü onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, Ankara ve Konya istikametinde Polis Akademisi Kavşağı'ndan sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Mudanya-Görükle kavşakları bakım-onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde trafiğe kapatılırken, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometreleri hızlı tren çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde trafiğe kapatılırken, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli devlet yolunun 24-26 kilometrelerinde viyadük çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beyşehir-lsparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresinde heyelan nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 45-47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Of-Çaykara yolunun 10-26. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çankırı-Ankara yolunun 8-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık