Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 35. kilometresinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kocaeli-Altınova yolunun 40. kilometresindeki Yeni Başiskele (Sarıdere) Köprülü Kavşağı ve köprü yaklaşımlarında zemin iyileştirme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması nedeniyle ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü sürdürülüyor.

Çekerek çevre yolunun 17-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Merzifon-Havza yolunun 38-42. kilometrelerinde (Meray Köprülü Kavşağı) kavşak ve yan yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Denizli-Serinhisar ayrımı-Tavas-Kale yolunun 60. kilometresindeki (Tavas makası) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 15.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 71. kilometresindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple tünelin Kastamonu-Ilgaz istikametindeki sağ tüp girişinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-2. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla Korkuteli'ne geliş istikameti trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım, Korkuteli-Kızılkaya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bayburt-Erzurum sınırı-Pazaryolu yolunun 6. kilometresindeki çökme dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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