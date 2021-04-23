Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarında İstanbul istikametinde yol yapım çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2 şeritten sağlanıyor.

İyidere-Rize yolu 5-6. kilometrelerindeki "Sarayköy1" ile "Sarayköy2" tünellerinin her iki yönünde bulunan tüplerinde elektrik sistemi bakım onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple saat 17.00'ye kadar muhtelif zamanlarda tüneller trafiğe kapatılacak, ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek.

Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan çift yönlü izin veriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde ve İspir-İkizdere yolunun 24-25. kilometrelerinde yapım, Gaziantep-Kilis yolunun 8-12. kilometrelerinde (Kalyoncu Üniversitesi mevkisi) köprülü kavşak yapım çalışmaları, Eğirdir-Gelendost yolunun 3-4. kilometrelerinde meydana gelen oturma ve çatlaklar sebebiyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerinde sanat yapısı (Bala Alt Geçidi) çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde köprülü kavşak (Dürdane) çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çekerek-Aydıncık yolunun 25-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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