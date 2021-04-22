Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Mudanya-Görükle kavşakları İzmir istikameti bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 5-6. kilometrelerinde köprü onarım çalışmaları sebebiyle ayrım kolu trafiğe kapatıldı. Otoyolun Ankara ve Konya istikametinde ulaşım, Polis Akademisi Kavşağı'ndan sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.

İzmit-Sakarya yolunun 19-20. kilometrelerinde drenaj çalışmaları nedeniyle araç alt geçidi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmit ve Sakarya yönlerindeki kavşaklardan devam ediyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Adana-Osmaniye yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 2. kilometresindeki Zigana Tüneli'nde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Sivas-Ulaş-Kangal yolunun 5-6. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli yolunun 6-10. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli yolunun 24-26. kilometrelerinde otoyol viyadük yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur