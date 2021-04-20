Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalatı çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Edirne istikametindeki çalışma tamamlandıktan sonra yolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gerçekleştirilecek.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Mudanya-Görükle kavşakları İzmir istikametinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü yapılıyor.

Turgutlu-Salihli-Uşak yolunun 46-47. kilometrelerinde (Ankara istikameti) üst geçit genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak, sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Bozkır-Hadim yolunun 17-30. kilometrelerinde Bozkır Barajı'nın su tutması ve yolun su altında kalması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Isparta-Antalya yolunun 13-15. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Isparta yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 25-26. kilometrelerindeki Araklı Tüneli'nin her iki yönünde bulunan tüplerinde yapılacak elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar tüneller trafiğe kapatıldı. Bu mevkide sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök