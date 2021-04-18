Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Mudanya Görükle kavşakları İzmir istikametinin bakım-onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir kavşaklarında İzmir istikametinde bakım-onarım çalışması nedeniyle emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım 3 şeritten devam ediyor.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında, bugün Bodrum-Kuşadası etabında sağ yol aralıklı olarak trafiğe kapatılacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 17-20. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması sebebiyle ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü devam ediyor.

Merzifon-Havza yolunun 38-42. kilometrelerinde kavşak ve yan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Havza istikametinde kontrollü izin veriliyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 67-68. kilometrelerinde şev akıntıları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kars-Akyaka Ayrımı-Doğruyol yolunun 16-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Trabzon-Rize yolunun 25. kilometresinde Araklı Tüneli'nin her iki tüpünde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 21 Nisan'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde muhtelif zamanlarda tüneller trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur