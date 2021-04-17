Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşme-İzmir Otoyolu Narlıdere katılım kolu (Sahilevleri köprüsü) 0-2 kilometrelerinde derz, onarım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

İyidere-Rize yolu 5-6. kilometrelerindeki "Sarayköy1" ile "Sarayköy2" tünellerinin her iki yönünde bulunan tüplerinde elektrik sistemi bakım onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple 08.00-17.00 saatlerinde muhtelif zamanlarda tüneller trafiğe kapatılacak, ulaşım servis yolundan sağlanacak.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında bugün düzenlenecek Marmaris-Turgutreis etabında, Gökova-Marmaris arası sağ yol, Yatağan-Muğla-Gökova arası sol yol, Yatağan-Milas-Bodrum arası sol yol ve son etap olarak yarın yapılacak Bodrum-Kuşadası etabında sağ yol aralıklı olarak trafiğe kapatılacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilecek.

İzmit-Sakarya yolunun 19-20. kilometrelerinde drenaj çalışmaları nedeniyle araç alt geçidi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmit ve Sakarya yönlerindeki kavşaklardan sürdürülüyor.

Akseki-Manavgat-Alanya ayrımı yolunun 53-55. kilometresindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 13.00-16.00 saatlerinde yol belirli aralıklarla ulaşıma kapatılacak.

Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü olarak izin verilecek.

Gaziantep-Kilis yolunun 8-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.

Trabzon Gümüşhane yolunun 26. kilometresinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması yapılacak. Bu nedenle saat 07.00'den itibaren çalışmanın devamı müddetince ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sürdürülecek.

Kemer-Kumluca yolunun 16. kilometresinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 13.00-13.30 saatlerinde yol ulaşıma kapatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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