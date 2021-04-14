Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi
Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 34-39. kilometrelerinde her iki istikamette bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 34-41. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çekerek çevre yolunun 17-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 45-47. kilometrelerindeki (Bafra şehir geçişi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 38. kilometresindeki (Keşap şehir girişi) yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Keşap-Giresun yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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