Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerindeki bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 34-39. kilometrelerinde her iki istikamette yürütülen bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Milas-Yatağan yolunun 31-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam gediyor.

Keşan-Tekirdağ yolunun 25-29. kilometrelerinde (Ahievren kesimi mevkisi) Çanakkale Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerindeki menfez yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 45-47. kilometrelerindeki (Bafra şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Isparta-Antalya yolunun 13-15. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Isparta yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli yolunun 6-10. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun yolunun 9. kilometresindeki (Bulancak şehir geçişi) yaya üst geçidi engelli asansörü montaj çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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