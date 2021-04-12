Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Yolu Bornova istikametinden Cengizhan Mahallesi'ne katılım yolu, İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Kavşağı yapım işi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova kavşakları kullanılarak sağlanıyor.

İzmit- Kandıra yolunun Yeni Başiskele (Sarıdere) Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları kapsamında köprü yaklaşımlarında zemin iyileştirme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 17-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akşehir-Yunak yolunun 50-57. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tosya-Osmancık-Merzifon yolunun 3-5. kilometrelerinde kavşak yapımı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Adana-Osmaniye yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 67-68. kilometrelerindeki şev akıntıları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İyidere-Rize yolunun 5-7. kilometrelerindeki Sarayköy 1 ile Sarayköy 2 tünellerinin bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan tüplerinde elektrik sistemi bakım onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 21 Nisan'a kadar 08.00-17.00 saatleri arasında muhtelif zamanlarda tüneller trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek.

Çekerek-Aydıncık yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Tavşanlı-Emet yolunun 15-16. kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya