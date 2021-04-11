Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Manisa-İzmir yolunun 0-2. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli'nde 08.00-20.00 saatlerinde bakım-onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle İzmir- Manisa yönündeki tünel araç trafiğine kapatılarak, geçişler eski dağ yolundan sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Gemlik kavşaklarında bakım-onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

İyidere-Rize yolunun 5-6. kilometrelerindeki Sarayköy 1 ile Sarayköy 2 tünellerinin bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan tüplerinde elektrik sistemi bakım-onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 08.00-17.00 saatlerinde muhtelif zamanlarda tüneller trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hopa-Borçka yolunun 6-7. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmit-Sakarya yolunun 19-20. kilometrelerinde drenaj çalışmaları nedeniyle araç alt geçidi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılarak ulaşım İzmit ve Sakarya yönlerindeki kavşaklardan sağlanıyor.

Merzifon-Havza yolunun 38-42. kilometrelerinde kavşak ve yan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Havza istikametinde kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Isparta -Antalya yolunun 13-14. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Isparta gidiş şeridi trafiğe kapatıldığından, ulaşım karşı şeritten (Isparta -Antalya yönü) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması sebebiyle ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur