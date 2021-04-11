Kara yollarında durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kara yollarında durum

Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Manisa-İzmir yolunun 0-2. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli'nde 08.00-20.00 saatlerinde bakım-onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle İzmir- Manisa yönündeki tünel araç trafiğine kapatılarak, geçişler eski dağ yolundan sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Gemlik kavşaklarında bakım-onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

İyidere-Rize yolunun 5-6. kilometrelerindeki Sarayköy 1 ile Sarayköy 2 tünellerinin bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan tüplerinde elektrik sistemi bakım-onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 08.00-17.00 saatlerinde muhtelif zamanlarda tüneller trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hopa-Borçka yolunun 6-7. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmit-Sakarya yolunun 19-20. kilometrelerinde drenaj çalışmaları nedeniyle araç alt geçidi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılarak ulaşım İzmit ve Sakarya yönlerindeki kavşaklardan sağlanıyor.

Merzifon-Havza yolunun 38-42. kilometrelerinde kavşak ve yan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Havza istikametinde kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Isparta -Antalya yolunun 13-14. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Isparta gidiş şeridi trafiğe kapatıldığından, ulaşım karşı şeritten (Isparta -Antalya yönü) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması sebebiyle ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel Şeyma Subaşı Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ryan Babel Arda Turan Mesut Özil Necip Uysal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kara yollarında durum - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 08:24:35. #1.14#
title