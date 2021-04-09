Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları İzmir istikametinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım 2 şeritten sağlanıyor.

Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Denizli-Acıpayam yolunun 22-24. kilometrelerinde (Tavas Kavşağı) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle bugün 13.00-15.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Keşan-Gelibolu yolunun 38-41. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerinde (Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun 21-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple ulaşıma muhtelif kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Diyarbakır-Mardin ayrımı-Bismil-Batman yolunun 32-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hopa-Borçka yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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