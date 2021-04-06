Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Gemlik kavşaklarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönden kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli yolunun 24-25. kilometrelerinde otoyol viyadük yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 16. kilometresinde (Belen Taş Ocağı mevkisi) patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla bugün 14.00-14.10 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Çankırı-Ankara yolunun 8-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Harmancık-Tavşanlı-Kütahya yolunun 64-66. kilometrelerinde alt geçit ve kavşak düzenlenme çalışması sebebiyle yolun sağ tarafı trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması dolayısıyla ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 33-38. kilometrelerindeki tünel güzergahlarında yapılan aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün ve yarın 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun