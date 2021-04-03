Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresinde heyelan meydana geldiğinden yol trafiğe kapanmış olup ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Gemlik kavşakları arasında bakım-onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Milas-Bodrum yolunun 7-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33-34. kilometrelerinde yol çalışmaları yapıldığından Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Çan-Biga yolunun 35. kilometresinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Adana-Osmaniye yolunun 11-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapıldığından ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Torbalı-Selçuk yolunun 22-25. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 38. kilometresinde yol yapım çalışması dolayısıyla Keşap-Giresun yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun