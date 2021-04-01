Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Akçakoca-Düzce yolunun, 6. kilometresindeki heyelan nedeniyle her iki istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalatı dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Harmancık-Tavşanlı-Kütahya yolunun 64-66. kilometrelerinde alt geçit ve kavşak düzenlenme çalışması dolayısıyla yolun sağ tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan (Dumlupınar Üniversitesi önü) gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Domaniç-Tavşanlı yolunun 12. kilometresindeki (Domaniç şehir geçişi) menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer yolundaki tünellerde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Giresun-Trabzon yolunun 68. kilometresindeki Kiliseburnu Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 08.00-20.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 11-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin-Erzurum yolunun 5-36. kilometrelerindeki tüneller ile güzergahlarında aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur