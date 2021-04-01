Kara yollarında durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kara yollarında durum

Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi sahte kimlikle yakalandı
Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi sahte kimlikle yakalandı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Akçakoca-Düzce yolunun, 6. kilometresindeki heyelan nedeniyle her iki istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalatı dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Harmancık-Tavşanlı-Kütahya yolunun 64-66. kilometrelerinde alt geçit ve kavşak düzenlenme çalışması dolayısıyla yolun sağ tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan (Dumlupınar Üniversitesi önü) gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Domaniç-Tavşanlı yolunun 12. kilometresindeki (Domaniç şehir geçişi) menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer yolundaki tünellerde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Giresun-Trabzon yolunun 68. kilometresindeki Kiliseburnu Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 08.00-20.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 11-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin-Erzurum yolunun 5-36. kilometrelerindeki tüneller ile güzergahlarında aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Erkan Kandemir Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kara yollarında durum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 08:18:53. #1.16#
title