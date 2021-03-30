Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Kandıra yolunun Yeni Başiskele (Sarıdere) Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları kapsamında köprü yaklaşımlarında zemin iyileştirme çalışmaları yapılıyor. 4 etap halinde gerçekleştirilecek çalışmalarda ilk etabın 15 günde tamamlanması planlanıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 16. kilometresinde (Belen Taş Ocağı mevkisi) patlatmalı kazı çalışması sebebiyle bugün 14.00-14.10 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Kumluca-Kemer yolundaki tünellerde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

İzmir çevre yolu Bornova istikametinden Cengizhan Mahallesi'ne katılım yolu, İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Kavşağı yapım işi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerindeki (Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 11-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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