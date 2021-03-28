Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım Düzce-Yığılca-Alaplı güzergahından sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalatı dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir çevre yolunun Bornova istikameti Cengizhan Mahallesi'ne katılım yolu, İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Kavşağı yapım işi sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı hattı kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

İzmit-Sakarya yolu üzerindeki Sarıdere Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Turgutlu-Salihli-Uşak yolunun 46-47. kilometrelerinde (Ankara istikameti) üst geçit genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler yan yollara yönlendiriliyor.

Giresun-Trabzon yolunun 29. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nde saat 20.00'ye kadar devam edecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Serik-Manavgat yolunun 27-29. kilometrelerinde Manavgat Sanayi Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla Antalya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım yan yoldan sürdürülüyor.

Tavşanlı-Emet yolunun 15-16. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 66-68. kilometrelerindeki şev akıntıları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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