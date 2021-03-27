Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5'inci kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47'nci kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları sebebiyle Edirne yönü trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul yönünden iki taraflı olarak gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 10-11'inci kilometrelerinde (Dutluca Mahallesi mevkisi) patlatmalı yol çalışması yapıldığından bugün saat 10.00-16.00 saatlerinde araç geçişine izin verilmeyecek.

Manisa-İzmir yolunun 17-19. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli girişi İzmir istikameti istinat duvarı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akçakoca-Ereğli-Sakarya-Düzce yolunun 6'ncı kilometresinde (Düzce yönü) meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma tamamen kapatıldı.

Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30'uncu, Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 20-28'inci kilometrelerindeki yol yapım, TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerindeki köprü genleşme derz yenileme, Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 64-66'ncı kilometrelerindeki (Kozlu şehir geçişi) Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrolü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer yolu üzerinde bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar her iki yönde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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