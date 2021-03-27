Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5'inci kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47'nci kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları sebebiyle Edirne yönü trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul yönünden iki taraflı olarak gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 10-11'inci kilometrelerinde (Dutluca Mahallesi mevkisi) patlatmalı yol çalışması yapıldığından bugün saat 10.00-16.00 saatlerinde araç geçişine izin verilmeyecek.

Manisa-İzmir yolunun 17-19. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli girişi İzmir istikameti istinat duvarı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akçakoca-Ereğli-Sakarya-Düzce yolunun 6'ncı kilometresinde (Düzce yönü) meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma tamamen kapatıldı.

Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30'uncu, Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 20-28'inci kilometrelerindeki yol yapım, TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerindeki köprü genleşme derz yenileme, Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 64-66'ncı kilometrelerindeki (Kozlu şehir geçişi) Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrolü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer yolu üzerinde bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar her iki yönde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır