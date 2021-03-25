Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

25.03.2021 08:07 | Son Güncelleme: 25.03.2021 08:12
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalatı çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma her iki yönden kontrollü izin veriliyor.

Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 46-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer yolu üzerinde bulunan tünellerde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Harmancık-Tavşanlı-Kütahya yolunun 64-66. kilometrelerinde alt geçit ve kavşak düzenleme çalışması sebebiyle yolun sağ tarafı trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma servis yolundan (Dumlupınar Üniversitesi önü) izin veriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 45-47. kilometrelerindeki (Bafra şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 11-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Giresun-Trabzon yolunun 69. kilometresindeki Tirebolu Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 08.00-20.00 saatlerinde her iki yönde tünel trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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