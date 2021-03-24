Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

24.03.2021 08:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 08:15
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 34-39. kilometrelerinde, her iki istikamette bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir çevre yolu Bornova istikametinden Cengizhan Mahallesi'ne katılım yolu, İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Kavşağı yapım işi sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova kavşakları üzerinden gerçekleştiriliyor.

Havsa-Uzunköprü yolunun 3. kilometresinde demir yolu köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Sivas-Ulaş-Kangal yolunun 5-6. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde (Saray Köprülü Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Tavşanlı-Emet yolunun 15-16. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Tarsus-Adana yolunun 17. kilometresindeki Karagöçer Köprüsü'nde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan (Kadıköy-Yeniköy-Karaahmetli-Gümüşyazı-Damlapınar- Yenimuratlı güzergahı) kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 21-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım muhtelif kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde (Kozlu şehir geçişi) Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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