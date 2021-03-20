Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı-Lalapaşa Kavşağı arasında altgeçit imalatı çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı Kavşağı-Karacabey Kavşağı 34-39. kilometrelerinde her iki istikamette bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 38-41. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Pamukyazı-Selçuk-Ortaklar yolunun 27-32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapatılarak ulaşım diğer şeritten yapılıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde köprülü kavşak yapımı çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun her iki yönü trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Elmalı-Finike yolunun 24. kilometresinde (Göltarla mevkisi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.

Turgutlu -Salihli -Uşak yolunun 46. kilometresinde (Salihli geçişi) uşak istikametinde üst geçit derz onarım çalışmaları nedeniyle yol Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kapatıldı, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması nedeniyle ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü yapılıyor.

Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane Bayburt yolunun 34-39. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal