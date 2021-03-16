Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerindeki (Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Manisa-İzmir il sınırı-Sabuncubeli Tüneli dağ yolunun 1. kilometresinde menfez tamiratı yapılıyor. Bu sebeple ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünde tek şeritten sağlanıyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerinde sanat yapısı (Bala Alt Geçidi) çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 1-2. kilometrelerindeki muhtelif çalışmalar sebebiyle bölünmüş yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane-Bayburt (Pirahmet-Bayburt) yolunun 1-4, Kumluca-Antalya yolunun 29-30, Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Tokat-Sivas yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Sivas istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal