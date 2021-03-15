Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu ve Saruhanlı kavşakları arasında bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi Kavşağı-Kılıç Kavşağı arasında İzmir istikametinde bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım 2 şeritten yapılıyor.
Sakarya-Karasu yolunun 40-44. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında orta refüjde aydınlatma çalışmaları nedeniyle Karasu-Sakarya istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor
Akhisar-Manisa yolunun 49. kilometresinde Balıkesir istikametinde köprü bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden tek şeritten sağlanıyor.
Ermenek-Mut yolunun 18-19.kilometreleri (Çamlıca mevkisi) arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Adana-Osmaniye yolunun 11-12. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Elmalı-Finike yolunun 24. kilometresinde (Göltarla mevkisi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.
Bartın-Kurucaşile yolunun 52-57. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Çankırı-Ankara yolunun 8-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal